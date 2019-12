È considerata la linea ferroviaria per pendolari peggiore della Lombardia e figura al quarto posto della classifica delle 10 tratte da «incubo» in Italia. La Milano-Chiasso è un vero e proprio calvario di 51 chilometri, ovvero la distanza percorsa sui binari tra la metropoli lombarda e la cittadina di confine. Secondo la classifica stilata da Legambiente i problemi principali sono il sovraffollamento dei treni, i continui ritardi e le soppressioni dei servizi. Il punto critico è registrato tra Seregno e Milano, dove transitano circa 80 mila viaggiatori al giorno, di cui 40 mila solo nelle ore di punta. A guidare la classica sono le Linee ex Circumvesuviane (si parla però di 142 chilometri), funestate spesso da guasti, tagli al servizio e con infrastrutture vecchie. La Milano-Chiasso, con soli 51 chilometri, è il secondo tragitto peggiore rapportato alla brevità della distanza da percorrere. La Roma S.Paolo-Lido di Ostia, di soli 28 chilometri, è la peggior tratta «corta» di Italia (terza in assoluto).