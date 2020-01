A Ponte Chiasso sono stati fermati al valico circa 5 milioni e mezzo di euro non dichiarati nell’ultimo anno. Gli agenti - riportano alcuni media italiani - hanno segnalato una varietà di metodi per nascondere il denaro per portarlo oltreconfine: c’è chi si limita a nascondigli più tradizionali e chi invece si sbizzarrisce. Vari i trucchetti adoperati: da chi si occulta il denaro addosso, li cela fra gli indumenti intimi, o chi fa passare un furgone che dichiara una cifra lecita di svariati milioni, sperando che nessuno noti l’esubero.