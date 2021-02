In un periodo di chiusure e di limitazioni agli spostamenti per effetto della pandemia, riscoprire le bellezze naturali dei nostri territori può essere un vero toccasana per la salute e per lo spirito. Ne abbiamo discusso con Davide Canil, accompagnatore di media montagna (membro del Collegio Guide Alpine Lombardia) che quasi per caso, con grande entusiasmo, ha reso partecipe chi scrive della sua ultima avventura: «Un bel giro in quota a ridosso dei nostri laghi, attraversando il magnifico canton Ticino». Con tutte le cautele sanitarie del caso, indispensabili di qua e di là della frontiera, nel bel mezzo della scorsa estate Canil si è messo in viaggio per cinque giorni, dal 25 al 30 luglio, con l’obiettivo di compiere la traversata della Lombardia da Ovest a Est, dal Verbano al lago di Garda. «In piena autosufficienza», portando con sé soltanto «tenda, sacco a pelo e fornelletto». Cinque giorni di avventura alla portata di tutti, nel nome del Kalipè (così è definito anche il suo blog), che in lingua nepali significa «và con passo corto e lento». In altre parole: cammina meditando. Spostandosi più spesso soltanto a piedi, e a buon ritmo per un accompagnatore provetto come lui, questa volta il 32.enne ha integrato la lunga camminata (hiking), con un’altra parte di percorso pedalando in bicicletta. «Dopo i primi 100 chilometri a piedi dal lago Maggiore al lago di Como, in territorio di Argegno, ho proseguito il percorso con una mountine bike - spiega - che mi ha permesso di percorrere tutto l’itinerario in totale autonomia utilizzando soltanto un battello da Menaggio a Varenna, come mezzo motorizzato, per attraversare il Lario». Il progetto «From lake to lake è nato una sera di qualche anno fa», spiega Davide. «Un po’ alla chetichella, fantasticando. Poi è nato il desiderio di concretizzarlo». Il viaggio ha incluso una tappa svizzera, sull’asse Mendrisio-Valle di Muggio, «località paesaggisticamente molto suggestive, che conoscevo già, ma che in quell’occasione ho potuto apprezzare da un’angolazione differente, pur essendo parte di un continuum». Il percorso è partito dall'estremo Ovest ad Angera e si è concluso a Limone. «È stata una bella e impegnativa esperienza, sia nella percorrenza, sia nella preparazione: dalla progettazione dell'itinerario, passando dalla ricerca degli sponsor fino all'ormai indispensabile comunicazione social e online: è stato un viaggio coinvolgente, appassionante e divertente. Lo consiglio anche a tutti gli amici svizzeri».