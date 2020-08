La Città dei Balocchi, nota manifestazione natalizia di Como, quest’anno non ci sarà. Stando a «La Provincia di Como», nessuno avrebbe partecipato al bando indetto dal Comune e scaduto ieri, neanche il Consorzio Como Turistica, promotore della kermesse. L’evento, che non si terrà per la prima volta in 26 anni, è solo uno delle tante «vittime» dell’emergenza sanitaria.