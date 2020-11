Come stanno andando le cose in questo secondo lockdown italiano per gli addetti alla ristorazione? Fabio Scoca, titolare del ristorante Europa di Lavena Ponte Tresa insieme al padre Pasquale e alla madre Maria, non nasconde le gravi difficoltà. «Stanno andando abbastanza male – spiega senza giri di parole l’esercente del Comune situato sul confine ticinese -: c’è poca gente in giro, i cittadini sono spaventati da tutto quanto si sente raccontare e di conseguenza stiamo lavorando ben poco anche noi, come molti colleghi ristoratori del Varesotto e del resto d’Italia». C’è di più. «Il personale è stato nuovamente messo in cassa integrazione» e alle promesse dei ristori si crede molto poco.

Loading the player...

Chiusure e asporto

Una parte di bar e ristoranti ha preferito chiudere: troppo esigui, per chi lavora in questo campo, i margini di guadagno. Un certo numero di locali ha scommesso su un riorientamento, almeno parziale, dell’attività. Il Governo italiano, nonostante le forti limitazioni introdotte e che toccano direttamente anche questa categoria, ha sì imposto la chiusura dei locali nelle zone rosse e arancioni, ha però permesso di mantenere l’attività del take away e della consegna a domicilio. Con quali effetti? «Stiamo cercando di fare del nostro meglio limitandoci a offrire ai nostri clienti questi servizi alternativi: ciononostante, dai nostri stessi rappresentanti, ho sentito dire che siamo comunque di fronte a una situazione di crisi generale, almeno dalle nostre parti». L’asporto è nettamente diminuito e non tutti possono permettersi di fare il delivery. «Come detto, la gente esce poco di casa e men che meno si reca al ristorante. Aspettiamo tempi migliori».

Rispetto al primo lockdown cos’è cambiato? «Subito dopo la riapertura dell’attività tra maggio e giugno, con l’inizio della fase tre, le cose sono andate meglio – prosegue il nostro interlocutore -. Abbiamo lavorato molto di più, forse anche perché siamo stati costretti a restare chiusi in casa due mesi interi. La gente era ormai stufa di essere confinata tra le proprie mura domestiche e c’è stata più voglia di uscire, magari anche solo per recarsi al ristorante vicino ad acquistare questo o quel piatto da consumare tra le proprie mura domestiche con i propri cari. Ora, invece, notiamo che c’è molta meno gente pronta a comperare cibi o pizze di quando abbiamo riaperto sei mesi fa».

Nervosismo

È forse la paura del virus? Secondo gli addetti ai lavori prevarrebbe quantomeno «un certo nervosismo» perché «in vista del Natale non si sa cosa succede», anche se il Governo di Giuseppe Conte ha ventilato l’allentamento delle restrizioni proprio in vista delle prossime festività natalizie (l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri-DPCM scadrà il 3 dicembre). Il fatto è che anche il Varesotto ha conosciuto un aumento dei positivi alla COVID, per cui «una certa paura c’è», prosegue nella sua spiegazione Fabio Scoca. «I dati dei contagi – aggiunge - indicano un aumento delle persone positive al coronavirus. Nella sola Lavena Ponte Tresa i casi registrati sono una settantina, a fronte però - va detto - anche di molte persone guarite».

Rassegnazione

Nella categoria dei ristoratori pare dunque trasparire una certa rassegnazione. Dopo tanto buio si vive con obiettivi di breve termine. Le penalizzazioni economiche hanno lasciato il segno. Certo, si spera fortemente in un miglioramento del quadro generale, ma con senso del realismo: «Non è ancora sicuro che i ristoranti possano effettivamente riaprire il 3 dicembre, è quanto ci auguriamo. Vediamo cosa accadrà con il prossimo decreto - conclude Scoca - anche se è già stato escluso che gli italiani possano festeggiare. È già stato detto, infatti, che sarà un Natale sobrio».

©CdT.ch - Riproduzione riservata