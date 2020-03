Smarrimento, incertezza e timore, sono questi i sentimenti che senza distinzione colpiscono in queste convulse giornate il Comasco, il Varesotto e il Verbano-Cusio-Ossola, dopo la quarantena forzata voluta dal Governo Conte tra sabato e domenica notte fino al 3 aprile, per contrastare la rapida propagazione della COVID-19 in territorio lombardo e in altre 14 province nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche. Ecco la fotografia di quanto sta accadendo appena fuori dal confine ticinese, dove il pattugliamento delle dogane, nonostate il giro di vite alla libera circolazione delle persone imposto per l'emergenza, procede senza particolari scossoni.

«Qui è tutto fermo, i nostri clienti ticinesi sono tutti spariti». C'è un misto di stupore e di rassegnazione nelle parole del titolare di un'affermata carrozzeria del Luinese nel primo giorno di applicazione del decreto governativo italiano varato per arginare il coronavirus. Massimo, cinquantenne, attivo nel settore da diversi decenni, non ha peli sulla lingua: «Prima dell'emergenza era un via vai continuo di auto. Abbiamo molti clienti svizzeri, li abbiamo persi tutti di un colpo». E rincara la dose: «Se questa situazione dovesse proseguire in questi termini, qui si rischia il default». Vi attendete un sostegno governativo? «Sorvoliamo».

Il quadro appare lo stesso in tutti i settori. Le automobili con targhe svizzere, che paiono un po' il termometro del business, si sono anche rarefatte a ridosso dei centri commerciali. Gli acquisti, anche di generi alimentari, sono caduti a picco. La ragione di fondo è chiara. La gente pare avere preso sul serio le raccomandazioni delle autorità e se ne sta a casa, fa la spesa velocemente e torna alle proprie abitazioni. Diversi ristoranti, da Porto Ceresio a Laveno Mombello, hanno chiuso i battenti, preferendo le ferie forzate all'orario ridotto. Ma un mese è comunque lungo. E la fiducia che tutto si possa sbloccare quanto prima non pare far breccia quanto il pessimismo. Un ristoratore di Laveno Mombello che ha deciso di tenere aperto fa capo a un solo termine per riassumere il momento: «Disastro». Paolo, titolare di una palestra nel Luinese, dal canto suo, afferma che «capiamo che non bisogna prendere questa minaccia sottogamba, ma per noi è un colpo durissimo». Il decreto del premier Conte, però, parla chiaro: si deve tenere chiuso. Il virus va arginato senza se e senza ma. Nessuno sembra metterlo in dubbio, ma c'è, appunto, il rovescio della medaglia.

«La moglie di un amico - continua il nostro interlocutore - è attiva in una struttura di cura per persone anziane in Ticino. Il suo datore di lavoro le ha offerto un alloggio, ma so che ha declinato per stare a fianco del marito che soffre di cuore. Ha chiesto di poter prendere due settimane di ferie anticipate». Pernottare in Svizzera è stato proposto anche a un 28.enne di Marchirolo, attivo in un'impresa di pulizia a Bellinzona. Fabio ha accettato senza battere ciglio: «Mi hanno detto di portare il sacco a pelo sul posto di lavoro per evitare eventuali problemi in dogana. Vedremo cosa capita nei prossimi giorni».

Cosa sta accadendo da domenica nella zona è tuttavia già chiaro ai due titolari del bar tabacchi Taormina di Lavena Ponte Tresa: Adua, 54 anni e Antonio, 57. È uno degli esercizi pubblici più frequentati del Comune di confine e da sempre ben frequentato anche da frontalieri e ticinesi. «Attacchiamo alle sei di mattina e lavoriamo senza pausa fino alle 18. All'ora di pranzo teniamo però aperto per cercare di contenere i danni, anche se qui ora è il deserto dopo due settimane già difficili» spiega Antonio con aria rassegnata.

«Gli svizzeri non si vedono più, e anche chi lavora in Ticino non fa più rientro in Italia». E «ora chi viene al bar - aggiunge Adua - lo fa più che altro per usufruire del servizio di pagamento delle bollette e del ritiro dei pacchi, dato che siamo un punto posta. Del resto abbiamo anche dovuto chiudere la sala giochi». Certo, dal profilo economico i danni sono consistenti. «Il fatto - insiste Antonio - è che qui siamo tutti sulla stessa barca. Ho parlato con diversi colleghi che hanno attività economiche. Sono tutti spaventati. Molti chiudono». I cinesi, ci dice un avventore, hanno addirittura sospeso le attività e non si vedono nemmeno più in giro.

Soprattutto, nessuno sa come andrà a finire questa emergenza sanitaria. «Siamo in una sorta di limbo nel quale non sappiamo bene come se ne uscirà» chiosa Antonio. Intanto, alla clientela sono imposte le regole di profilassi varate dal Ministero della sanità: lavarsi le mani con detergenti e disinfettanti e rispettare un metro di distanza l'uno dall'altro. Il coronavirus non fa sconti, tanto che proprio nel pomeriggio di ieri il primo caso di infezione è stato accertato anche nella vicina Porto Valtravaglia, con un avviso alla cittadinanza firmato dal sindaco Ermes Colombaroli.

©CdT.ch - Riproduzione riservata