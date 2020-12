Rapina questa mattina verso le 10.45 ad un distributore di benzina con annesso ufficio cambio in via Cantonale a Fornasette. Secondo informazioni da noi raccolte e confermate successivamente dalla polizia cantonale, due individui con viso coperto, uno armato di pistola e l'altro di una mazza, sono entrati nel distributore e hanno minacciato un dipendente facendosi consegnare la cassa. Successivamente con la mazza hanno cercato di abbattere la porta dell'ufficio cambio senza riuscirci, per poi fuggire a piedi verso il confine. Non vi sono feriti. Le ricerche dei rapinatori, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Lungo il confine è scattato immediatamente il sistema d’allarme con un via vai di automobili della polizia cantonale. Al valico di Ponte Tresa, secondo quanto ci è stato riferito da alcuni testimoni, si sono notati agenti con mitragliatore e giubbotto anti-proiettile. I carabinieri del Nucleo operativo di Luino sono intervenuti a ridosso del valico di Fornasette con due pattuglie.