Fare ripartire le economie di frontiera tra Italia e Svizzera troppo a lungo ferme per l’emergenza COVID e in gravi difficoltà. Questo l’obiettivo di fondo di una nuova lettera al Governo italiano di Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’Associazione comuni italiani di frontiera (ACIF). In una prima missiva spedita a Roma e alla Regione Lombardia del 19 gennaio scorso, Mastromarino auspicava che potesse essere permesso il passaggio in frontiera tra Lavena Ponte Tresa e il Ticino (e viceversa) di persone che risultassero negative alla COVID (con un valido attestato sanitario), con test appena effettuato (tampone non oltre le 72 ore) o con vaccino. Oggi lo stesso sindaco ha indirizzato una nuova lettera a Roma, questa volta al ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, varesino e di fresca nomina nell’Esecutivo di Mario Draghi.