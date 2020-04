Duro attacco al Governo ticinese da parte di Roberto Cattaneo, segretario della UIL Frontalieri di Como, per la decisione di riaprire molte attività da lunedì 4 maggio, con conseguente fine del «lockdown» per numerosi fronatlieri attivi in cantieri edili e aziende. Cattaneo ha dichiarato a «La Provincia di Como»: «Saranno tra i 40 ed i 50 mila i frontalieri che lunedì varcheranno il confine. Ho l’impressione che in Canton Ticino non ci sia consapevolezza della gravità della situazione in essere. Il Cantone ha, in proporzione, il doppio dei contagi da coronavirus del Comasco e il triplo della provincia di Varese. Per questo ritengo le scelte di Bellinzona prive di ogni fondamento logico e sotto molti aspetti addirittura scellerate». Il segretario poi aggiunge: «Il Ticino dal 4 maggio dovrà riallinearsi alle decisioni di Berna, avendo ottenuto, in via eccezionale, l’ultima proroga alle restrizioni per la prossima settimana. Mi sembra un atteggiamento superficiale ed una mancanza di attenzione ai principi che stanno alla base dei rapporti di buon vicinato tra Italia e Svizzera. Credo sia chiara la linea delle autorità ticinesi. Nel malaugurato caso di contagi, i nostri frontalieri non andranno certo in carico alla sanità ticinese, ma torneranno al di qua del confine per tutte le cure del caso. Non è così che si fa».