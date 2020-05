«Riaprire tutti i valichi per alleggerire il traffico»

Già da alcune settimane si registrano code chilometriche sia in entrata che in uscita dal Ticino causate dalla riapertura parziale dei valichi di confine tra la Svizzera e l'Italia. Una situazione, questa, che a detta di Unia «minaccia» la salute dei lavoratori frontalieri e la sicurezza sul posto di lavoro. Da qui la richiesta del sindacato di riaprire «urgentemente» tutte le dogane al traffico dei frontalieri, anche in vista della prevista ripresa tra pochi giorni di molte attività economiche. «Il sindacati Unia auspicava tempi più lunghi e maggiore gradualità per l’uscita dal lockdown - scrive in una nota -, ma visto che il Consiglio federale ha deciso altrimenti, ora bisogna essere conseguenti: se si impone ai lavoratori di lavorare, bisogna anche consentire loro di poter raggiungere il luogo di lavoro nel pieno rispetto della loro salute, della loro sicurezza e della loro dignità». Una riapertura totale, quindi, «potrebbe alleggerire i flussi di traffico attraverso gli altri confini e dunque i tempi di percorrenza casa-lavoro e viceversa per le decine di migliaia di frontalieri che da lunedì 11 maggio riprenderanno quasi a pieno regime le loro attività nei negozi, nei ristoranti, nelle fabbriche e nei cantieri ticinesi».