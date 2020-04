Nell’ambito della lotta contro il Covid-19, lo scorso 16 marzo il Consiglio federale aveva deciso di estendere i controlli alle frontiere con la Germania, l’Austria e la Francia, dopo un provvedimento analogo con l’Italia la settimana precedente. L’ingresso dai Paesi limitrofi è quindi stato consentito solo ai cittadini svizzeri, alle persone in possesso di un permesso di soggiorno in Svizzera, ai frontalieri come pure alle persone che devono recarsi in Svizzera per motivi professionali. Il traffico transfrontaliero è stato quindi canalizzato verso i valichi di confine più importanti per effettuare controlli sistematici. Nel cantone Ticino, attualmente sono aperti o parzialmente aperti solo sei valichi. Da domani, giovedì 16 aprile, il valico di Dirinella sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 20, mentre il valico di Brusata sarà riaperto da lunedì 20 aprile, negli stessi giorni e orari.