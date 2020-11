Erano partiti dalla provincia di Monza diretti nel Comasco allo scopo di comprare vestiti quando sono stati fermati dalla Guardia di finanza di Como nel corso dei quotidiani controlli di prevenzione e alla repressione delle violazioni riguardanti l’emergenza epidemiologica. Due dei tre uomini, privi di idonei documenti di riconoscimento e anche della patente di guida, si sono rivelati clandestini in quanto - essendo di origine marocchina - si trovavano in Italia clandestinamente. Il terzo era invece protagonista di un provvedimento di cattura emesso nel 2018 dal Tribunale di Lecco per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Quest’ultimo, pertanto, è stato arrestato e condotto alla locale Casa circondariale nonché deferito alla Procura di Como per l’irregolare presenza sul territorio italiano, mentre uno degli altri due è stato segnalato alla magistratura per la medesima violazione alla legge sull’Immigrazione e per guida senza patente (recidivo nell’arco di due anni). Non da ultimo, in relazione alle prescrizioni normative in materia di COVID-19, i tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura lariana per l’irrogazione delle sanzioni previste, aggravate dall’uso di un automezzo.