Ricercato in Germania, arrestato a Varese

Un giovane di 23 anni, cittadino pakistano, è stato arrestato a Marnate (Varese) dalla Polizia di Stato, in esecuzione di mandato di arresto europeo per stupro, emesso dalle autorità tedesche.

Ricercato in Germania, il 23.enne si era nascosto in provincia di Marnate, dove la squadra Mobile di Varese lo ha rintracciato, su indicazione del Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero dell’Interno, che nelle scorse settimane ha diramato un’allerta.

Il giovane è stato fermato in un autolavaggio dove lavorava. Ora è in carcere a Varese in attesa di estradizione.