Rifiuti e confine. Dopo il caso della discarica abusiva scoperta a pochi passi dal Ticino, si torna a parlare - con le dovute proporzioni - di rifiuti abbandonati a ridosso della Svizzera. Questa volta gli incivili hanno colpito vicino alla dogana di Cremenaga. In un’aiuola, proprio dove passa il fiume Tresa, sono stati trovati negli scorsi giorni diversi rifiuti abbandonati dentro alcuni sacchi neri. Lo riporta «LuinoNotizie», spiegando che gli operatori comunali - su ordine del sindaco di Cremenaga Domenico Rigazzi - hanno aperto i sacchi per cercare di capire la provenienza dei rifiuti. Risultato? All’interno di uno di essi sarebbe stato trovato un documento intestato ad una persona domiciliata a Lugano, in via Monte Boglia. Immediata la reazione del sindaco Rigazzi: «Non ne possiamo più, è vergognoso. Per l’ennesima volta siamo costretti a chiedere l’attenzione della stampa per denunciare quanto avviene da tempo. Non si tratta di un episodio isolato, ma sono decine i casi nei quali sacchi neri vengono portati ed abbandonati vicino alla dogana; non sono i primi che raccogliamo. I documenti che abbiamo trovato all’interno di uno di questi ci porterà ad indagare con la Polizia locale di Ponte Tresa: daremo una ferma risposta, una multa ingente e, nel caso riuscissimo, anche una denuncia penale», ha tuonato il primo cittadino, sottolineando che: «Non ne faccio una questione di Nazione, italiani o svizzeri che siano poca importa». Rigazzi ha poi tirato in ballo l’introduzione del sacco rosso a Lugano: «In Svizzera fanno attenzione a quello che fanno, soprattutto dopo l’introduzione del sacco rosso a Lugano, ma non dobbiamo essere noi a farne le spese visto che proliferano i rifiuti lungo le nostre strade. Noi cerchiamo quotidianamente di tenere pulito, ma la situazione non migliora. Convocheremo gli incivili in Comune e li sanzioneremo, devono imparare a non sporcare».