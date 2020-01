«Non ne possiamo più, è vergognoso!». Il sindaco di Cremenaga Domenico Rigazzi non le ha certo mandate a dire. Nel suo Comune è tornato in auge il problema dei sacchi della spazzatura «svizzeri» abbandonati in territorio italiano. Questa volta i soliti ignoti hanno colpito nei pressi della dogana di Ponte Cremenaga, in territorio italiano. In un’aiuola, nei pressi del valico, proprio dove passa il fiume Tresa, sono stati trovati negli scorsi giorni diversi rifiuti abbandonati dentro alcuni sacchi neri. All’interno di uno di essi sarebbe stato trovato un documento intestato ad una persona domiciliata in via Monte Boglia a Lugano.

Rigazzi: Lo abbiamo convocato e verrà sanzionato

«Da un mese a questa parte sono decine i casi nei quali sacchi neri vengono portati ed abbandonati vicino alla dogana», ha spiegato Rigazzi, da noi contattato. Quello rinvenuto negli scorsi giorni è stato però l’unico a contenere un indizio che ha permesso di risalire al presunto colpevole: «Abbiamo convocato questa persona in Comune e le verrà inflitta una sanzione di 300 euro». Per scongiurare altri atti del genere «monitoreremo la zona del parcheggio vicino alla dogana con l’ausilio di una videocamera». Oltreconfine il problema dell’abbandono dei rifiuti è ben noto anche se – rammenta Rigazzi – non è una questione di nazionalità: «Chi agisce così è un incivile, indipendentemente se svizzero o italiano».

Lavena Ponte Tresa prepara le fototrappole

Quel che è certo, però, è che nello scorso mese lungo la Tresa si è assistito a un aumento dei sacchi neri, dunque provenienti dal Ticino, abbandonati nelle zone discoste o nei posteggi. «Ci capita spesso di trovarne», conferma il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino. «Proprio in questi giorni abbiamo assistito a un aumento di questo fenomeno dopo un periodo di relativa calma». I luoghi «prediletti» sono i posteggi di interscambio, come Piazza Mercato e Piazza Europa e molti «furbetti» agiscono di sera, al riparo da occhi indiscreti. «Sono azioni da condannare che denotano un basso senso civico. Non tutto il territorio è dotato di videocamere e per questo ci stiamo dotando di fototrappole, piccole videocamere mobili da piazzare nei punti sensibili».

Dal primo gennaio, lo ricordiamo, è entrata in vigore la tassa sul sacco in tutti i Comuni ticinesi. È dunque possibile che l’aumento di casi registrato proprio in queste settimane, possa essere riconducibile al desiderio di qualcuno di disfarsi dei sacchi neri non regolamentari.

Marchesi: «Succede anche da noi»

Il problema dell’abbandono illegale di rifiuti tocca anche i Comuni ticinesi. «Troviamo regolarmente rifiuti depositati da residenti in Italia. Noi li individuiamo e poi li multiamo senza fare troppe polemiche - ha postato su Facebook il sindaco di Monteggio Piero Marchesi (UDC) - Al collega sindaco d’oltreconfine consiglierei di verificare bene a chi appartengono le auto, perché spesso dietro le targhe ticinesi ci sono cittadini residenti in Italia».

I precedenti

Nel giugno del 2018 un medico ticinese era beccato a gettare dei rifiuti nei pressi della discarica di Saltrio. L’uomo sarebbe stato tradito dalla la vecchia insegna del suo studio, con tanto di nome e cognome, lasciata incautamente nel sacco. A inizio dicembre 2016 aveva invece suscitato più di un polverone la vicenda di un automobilista, alla guida di un’automobile targata Ticino, che era stato immortalato dalle videocamere mentre scaricava abusivamente la sua immondizia nella periferia di Como. In quel caso, era emerso, si trattava di un frontaliere comasco, autodenunciatosi dopo essersi riconosciuto nel filmato.

Non va neppure dimenticato che non sempre il ritrovamento di un indirizzo costituisce una prova di reato. Negli scorsi mesi il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) aveva prosciolto un ticinese multato dal Comune di Stabio per aver buttato i rifiuti in un sacco non ufficiale, nel quale era stato ritrovato un brandello di una pagina di un quotidiano che riportava il suo nominativo e l’indirizzo. «Si deve considerare - aveva concluso il TRAM - che la carta di giornale viene spesso riciclata per altri scopi, come potrebbe essere stato il caso nella presente fattispecie da parte di terze persone sconosciute».

