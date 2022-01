Il corpo di un uomo di 62 anni è stato ripescato nel pomeriggio dai Vigili del fuoco da un canneto nelle acque del lago di Pusiano, nel Comasco, in territorio comunale di Eupilio, vicino a Erba. Il cadavere è stato notato da alcuni canoisti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto anche i Carabinieri per verificare se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. L’uomo sarebbe residente in zona.