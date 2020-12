Per quasi due mesi la Lombardia è stata zona rossa, mentre in Ticino ristoranti e bar operavano quasi regolarmente, o perlomeno con limitazioni ben meno restrittive rispetto all’Italia. Adesso però, per le prossime 48 ore, si vive la situazione opposta: con i locali pubblici ticinesi che hanno abbassato le serrande per rispettare le disposizioni del Consiglio federale, Campione d’Italia rimane in zona gialla, diventando di fatto l’ultimo baluardo di chi vuole pranzare o bere qualcosa, almeno fino alle 18.00. Registrando un boom di prenotazioni, tanto breve quanto indicativo delle contraddizioni che si stanno vivendo al confine in questo momento storico. Un paradosso raccontato da Giovanni Croce, chef del Ristorante Da Candida di Campione d’Italia.