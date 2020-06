Non è andata giù ai commercianti oltreconfine la decisione di Berna di proibire fino a nuovo avviso il turismo degli acquisti alla clientela elvetica: si potrà varcare il confine per motivi turistici, incontrare conoscenti o congiunti, recarsi in una residenza secondaria, per andare a cena o a bere un caffè. Per fare la spesa, invece, ci sarà ancora da aspettare. Una decisione, questa, che ha mandato su tutte le furie Giovanni Ciceri, presidente della Confcommercio di Como, che auspicava nella riapertura delle frontiere per far ripartire l’economia della città sul Lario. «Ricorda un po’ un embargo, non si capisce la ratio della legge. Per la città e la provincia è un danno gravissimo, è necessario che si attivi la diplomazia», commenta il rappresentante dei commercianti. La disposizione emanata dal Consiglio federale fa infatti a botte con il via libera di andare al ristorante nel Belpaese: «Bisogna che ci spieghino perché possono venire nei nostri ristoranti, ma non possono fare la spesa - rileva Ciceri -. Bisogna essere responsabili, c’è tanta confusione riguardo al coronavirus, ma rispettando le misure di distanziamento e l’uso della mascherina è possibile fare acquisti in assoluta tranquillità». Il presidente della Confcommercio comasca si augura un dietrofront delle autorità elvetiche per tamponare una situazione già provata dal lockdown e mettere un cerotto alle finanze della vicina cittadina fortemente sotto pressione.