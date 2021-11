I Comuni di frontiera chiedono a Roma di aumentare la quota di impiego dei ristorni dei lavoratori frontalieri per coprire i costi della spesa corrente. In una lettera siglata dal sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino e a nome dei sindaci e degli amministratori dei Comuni Italiani di Frontiera viene chiesto l’intervento dei parlamentari che rappresentano i territori di confine «affinché i ristorni per gli anni 2020 e 2021, coincidenti con la grave crisi economica causata dalla pandemia e che saranno versati ai Comuni nel 2022 e 2023, possano essere impiegati in parte corrente nel limite massimo del 50%, anziché del 30%».