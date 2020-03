Ha dell’incredibile la storia che arriva dell’ospedale Sant’Anna di Como. Un 41.enne comasco senza fissa dimora ha deciso di andare a rubare le mascherine in ospedale per proteggersi dal coronavirus. Peccato che il ladruncolo, come riporta il Corriere di Como, non abbia scelto un reparto a caso in cui compiere il furto, ma sia andato a infilarsi proprio nel reparto di malattie infettive. Bloccato dalle guardie giurate del nosocomio, l’uomo - che aveva con sé anche un coltello, delle siringhe e alcune dosi di lidocaina (un anestetico) - è stato arrestato e portato in carcere, in isolamento.