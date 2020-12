Il cippo di confine sul valico della Valmara è stato rubato. Lo riporta la Provincia di Como specificando che il sasso in granito, scolpito su un pezzo di «serizzo» naturale risalente al 1900 e di proprietà dello Stato italiano, è un reperto storico. Di più, per decenni è stata la sola insegna per indicare la linea di demarcazione fra Svizzera e Italia. La pietra sottratta, prosegue il quotidiano, con ogni probabilità diventerà un souvenir di qualche collezionista o potrebbe addirittura diventare un oggetto di arredo in un giardino privato. Ad accorgersi del furto è stato uno dei tanti finanzieri in congedo che vivono nel territorio. La Guardia di Finanza, prontamente avvisata, ha effettuato gli opportuni accertamenti e spera ovviamente di risalire agli autori del gesto. Grande, va da sé, l’amarezza in Valle d’Intelvi. «È un episodio molto grave» sottolinea l’ex sottufficiale che ha scoperto il furto. «L’appello che vogliamo lanciare a chi ha rubato il cippo è di riportarlo al suo posto. Altrimenti tutti auspichiamo che le indagini possano consentire di recuperare rapidamente la refurtiva e che l’autore o gli autori vengano puniti adeguatamente per questo reato».