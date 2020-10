Tragedia sfiorata quest’oggi, in tarda mattinata, a pochi metri dal confine tra Como e Chiasso, in territorio italiano. Un migrante è infatti salito su un traliccio situato lungo la ferrovia e si è buttato nel vuoto. Secondo il portale «QuiComo», sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e gli uomini del 118, con un’ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e automedica. I soccorritori, entrati in Ticino per raggiungere il traliccio, hanno cercato di far desistere l’uomo, un 26.enne, dal tentativo di buttarsi nel vuoto, ma il giovane migrante dopo le minacce, ha compiuto il folle gesto, lanciandosi da circa 5 metri di altezza. La sua caduta sarebbe stata attutita da un pompiere e un agente di polizia. Secondo «laRegione», l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como e le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni.