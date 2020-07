Tre turisti svizzeri che stavano praticando canyoning nel torrente Bares, in territorio di Livo, in provincia di Como, sono stati sorpresi dal maltempo, ieri pomeriggio, rimanendo bloccati in una gola. I tre sono stati portati in salvo dalla XIX Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuta nella notte. Non avendo più loro notizie e non riuscendo a contattarli, i familiari dei confederati hanno lanciato l’allarme. Nel punto in cui si trovavano gli escursionisti il telefono non prendeva, mentre pioggia e buio hanno reso praticamente impossibile uscire dalla forra. Sul posto sono intervenuti il Cnsas e l’elisoccorso da Como. L’elicottero ha localizzato gli svizzeri e una squadra di soccorritori li ha portati in sicurezza, fortunatamente illesi. L’operazione è terminata verso le 2 di notte.