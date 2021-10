È tempo di campagna elettorale a Varese, in vista del ballottaggio per le elezioni comunali del 17 e 18 ottobre. La corsa all’ultimo voto per la carica di sindaco è tra l’uscente Davide Galimberti, Centrosinistra, e Matteo Bianchi, candidato della Lega per il Centrodestra dopo la rinuncia di Roberto Maroni. E proprio a sostegno di Bianchi oggi la città di confine accoglie un ospite d’eccezione: Matteo Salvini. «Quando si parla di frontalieri, il 99% dei miei colleghi in Parlamento non sa di cosa si tratti, pensa che si parli di ‘‘giochi senza frontiere’’, una competizione televisiva», ci ha detto.