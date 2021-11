Sbaglia strada e guida contromano per tornare a Lugano

Guai in Italia per un automobilista residente in Svizzera. L’uomo ha infatti guidato contromano per 1500 metri sulla SS36, in direzione Lecco, nella mattinata del 13 novembre per dirigersi verso Menaggio e poi Lugano. L’infrazione è stata segnalata alla sala operativa della Sezione Polizia Stradale di Lecco da un utente della strada. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bellano è stata subito inviata per controllare quanto segnalato, ma con esito negativo. Nel corso della giornata, il personale della Sottosezione di Bellano ha avviato un’approfondita indagine di diversa profilatura finalizzata ad identificare il veicolo segnalato, coinvolgendo per la ricerca il centro di videoregistrazione Urbano SELEA presso gli uffici della Polizia Locale di Morbegno. Orientando l’indagine negli orari corrispondenti al transito della vettura segnalata, sull’impianto di videosorveglianza è stata individuata l’immagine di una Subaru Legacy, con targa straniera, diretta verso Menaggio in orari compatibili con la segnalazione. Da indagini successive è stata individuata la traccia di un ulteriore passaggio a Forcola (Sondrio) sulla SS38, che confermava la presenza della vettura poco prima dell’infrazione. Acquisite le informazioni necessarie per l’identificazione, grazie anche all’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Sondrio, la vettura è stata intercetta sulla SS38 e riaccompagnata al limite della provincia di Lecco. Il conducente, imboccata erroneamente la SS36 in direzione Lecco, incurante del fatto che la carreggiata che stava percorrendo era a senso unico, ha fatto inversione per raggiungere in senso contrario lo svincolo per Menaggio. L’uomo è stato sanzionato, gli è stata ritirata la patente e non potrà più guidare in Italia.