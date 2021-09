A causa di uno sciopero programmato da domenica 5 settembre a lunedì 6 settembre 2021, i collegamenti TILO in territorio italiano potranno subire delle limitazioni. I servizi TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.



In particolare, verranno soppresse in Italia e circoleranno solo fino al confine svizzero la linea TILO S10 tra Como S. Giovanni e Chiasso e la linea TILO S50 tra Stabio e Malpensa Aeroporto. I collegamenti TILO S50 saranno garantiti da un servizio di bus sostitutivi. Sarà inoltre parzialmente coinvolta anche la linea TILO S30, tra Luino e Gallarate.



Dato che lo sciopero si svolge durante un giorno festivo, le fasce orarie di garanzia non saranno assicurate.



Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dell’evento, invitiamo i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.



Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it oppure sull’App Trenord.