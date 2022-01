Sul territorio italiano è previsto uno sciopero programmato del trasporto pubblico venerdì 14 gennaio dalle 9 alle 13 e non sono da escludere ripercussioni anche in Ticino. In particolare, i servizi TILO S50 potranno subire delle ripercussioni tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto T1. In caso di annullamento dei treni sulla tratta indicata, sarà organizzato un servizio di bus sostitutivi tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto. I collegamenti TILO in territorio elvetico non saranno coinvolti. Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, le FFS i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.