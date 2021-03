Tra domenica 7 e lunedì 8 marzo è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario in territorio italiano dalle 21 di domenica fino alle 21 di lunedì. I servizi TILO in territorio italiano potranno quindi subire delle limitazioni, mentre quelli in territorio svizzero non saranno coinvolti.



I servizi TILO interessati sono la RE10 tra Chiasso-Milano Centrale, la S10 tra Chiasso-Como S. Giovanni, la S30 tra Cadenazzo-Luino-Gallarate, la S40 tra Chiasso-Como S. Giovanni e tra Stabio-Varese e la S50 tra Stabio-Malpensa Aeroporto.



Per il servizio S50 tra Stabio-Malpensa Aeroporto sono assicurati dei bus sostitutivi senza fermata in territorio italiano.



Le FFS precisano in un comunicato che le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non sono coinvolte dallo sciopero. Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, le FFS invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.