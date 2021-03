A causa di uno sciopero programmato da domenica 21 a lunedì 22 marzo 2021, i servizi TILO in territorio italiano potranno subire delle limitazioni. I servizi TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.



I servizi TILO interessati sono la RE10 tra Chiasso e Milano Centrale, la S10 tra Chiasso e Como S. Giovanni, la S30 tra Cadenazzo, Luino e Gallarate e la S50 tra Stabio e Malpensa Aeroporto.



Per il servizio S50 tra Stabio-Malpensa Aeroporto sono assicurati dei bus sostitutivi senza fermata in territorio italiano.



Dato che lo sciopero si svolge durante un giorno festivo, le fasce orarie di garanzia non saranno assicurate.



Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dell’evento, invitiamo i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.



Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it oppure