Sciopero in Italia, possibili disagi per i TILO

Potrebbero subire ripercussioni e soppressioni alcuni servizi TILO a causa dello sciopero generale indetto in Italia previsto per domani, giovedì 16 dicembre. Le Ferrovie federali svizzere avvertono i passeggeri dei possibili disagi che potrebbero interessare la RE80, la S10, la S30, la S40 e la S50. In caso di soppressione del servizio ferroviario, i collegamenti TILO S50 da e per l’aeroporto di Malpensa verranno sostituiti con bus. Ad ogni modo, le fasce orarie di garanzia (06.00-09.00 e 18.00-21.00) non saranno coinvolte nello sciopero.



Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, le FFS invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.