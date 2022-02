A causa di uno sciopero programmato per venerdì 25 febbraio, dalle 00.01 alle 23.59, i servizi TILO S50 potranno subire delle ripercussioni tra la stazione di Busto Arsizio e quella di Malpensa Aeroporto T1. A comunicarlo è il servizio stampa di TILO. In caso di interruzioni di servizio dei treni sulla tratta indicata, verranno offerti bus sostitutivi. I collegamenti TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.