Ai comandi dell’imbarcazione più grande c’era una giovane: il motoscafo in impennata è letteralmente passato sopra all’altro, come si nota dalle immagini del mezzo danneggiato, colpendo mortalmente il ragazzo e sfiorando gli altri due. La barca si è rovesciata e il 22enne è morto all’istante. I compagni sono caduti in acqua e sono stati recuperati dai vigili del fuoco.

Non è chiaro se i belgi stessero facendo sci nautico, anche se l’imbarcazione era attrezzata in tal senso. Fatto sta che l’impatto è stato molto violento, tanto da udirsi a centinaia di metri di distanza. In quel momento sul lago, in uno dei punti più famosi e suggestivi del Lario, c’erano altre barche ma non tantissime. Non si esclude che la conducente possa essere rimasta abbagliata dal sole.