Due piantagioni di marijuana con 1.700 piante e circa 40 kg di infiorescenze. È questo il bottino sequestrato dal Nucleo di polizia della Guardia di finanza di Varese in un capannone di Lonate Pozzolo (VA)e in un seminterrato di una villa a Vanzaghello (MI), all’interno dei quali un cittadino italiano e uno albanese - colti in fragrante dalle autorità e in seguito arrestati - avevano costruito due serre complete di tutto l’occorrente per la coltivazione. A tradire il coltivatore di Vanzaghello - scrive la Guardia di finanza in una nota - il forte odore della sostanza che si percepiva all’esterno dell’abitazione e si espandeva in strada e nelle vicine abitazioni. Durante le perquisizioni, sono anche stati rinvenuti 40 proiettili e 9 mila euro, provenienti dall’attività di spaccio. oltre alla sostanza stupefacente è stato sequestrato tutto il materiale utilizzato per la coltivazione e n. 40 proiettili.