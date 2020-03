Tra i numerosi problemi legati a queste terribili giornate d'emergenza pandemica internazionale, c'è un nodo ingarbugliatissimo che con il passare delle ore potrebbe mettere a dura prova la diplomazia italo-svizzera se non, addirittura far deragliare i rapporti bilaterali tra i due Paesi: quello dei frontalieri (per i quali i rapporti sono già, come noto, sufficientemente tesi in materia fiscale). Nel Cantone Ticino, secondo quanto noto, attualmente continuerebbero a lavorare con la loro presenza fisica alcune decine di migliaia dei 68 mila lavoratori frontalieri complessivamente notificati, di cui 4.500 circa nel settore sanitario pubblico e privato.

Una parte di queste persone attive nei differenti settori economici rimaste sul territorio cantonale per svolgere mansioni ritenute essenziali...