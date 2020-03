Storie di ordinaria confusione, ai valichi ticinesi, in queste convulse giornate di emergenza da coronavirus. Nelle ultime ore, dopo l'applicazione del decreto del Governo italiano che da ieri al prossimo 25 marzo ha posto sotto quarantena l'intera Penisola bloccando buona parte delle attività economico-sociali e religiose, si moltiplicano i casi dei frontalieri in difficoltà.

Domiciliati alla spicciolata entro i confini cantonali già subito dopo il varo del primo decreto Conte nella notte tra sabato e domenica, per evitare lungaggini burocratiche alle dogane, molti di questi lavoratori (spesso su suggerimento di chi li impiega in Ticino) sono costretti a rientrare brevemente al loro domicilio per reperire beni di prima necessità: vestiario, farmaci prescritti dal medico, documenti magari dimenticati all'ultimo momento e quant'altro, necessari a un prolungato soggiorno nella Svizzera italiana.

A fronte di più veicoli diretti nelle ultime ore al valico di Ponte Tresa intenzionati a recarsi in Italia, ma costretti a fare retromarcia dai finanzieri italiani per ragioni di ingresso ritenute "non sufficienti" (vi sono simili segnalazioni anche da altre dogane), ci è stato segnalato un caso che solleva perplessità. È quello di due persone, una delle quali con il ruolo di quadro in una grossa azienda svizzera (di nazionalità italiana ma al volante di un'automobile con targa ticinese con permesso valido) affiancato da una giovane collaboratrice con la doppia cittadinanza (domiciliata in Italia) ai quali è stato negato l'ingresso, pur con tutti i documenti in ordine.

«Abbiamo entrambi mostrato l'autocertificazione con le rispettive indicazioni attestanti il bisogno di reperire - ai fini del soggiorno 'forzato' in Ticino - alcuni documenti. Come pure di vestiti e beni primari lasciati a casa a inizio settimana, ma alla dogana di Ponte Tresa le forze dell'ordine italiane non ne hanno voluto proprio sapere, nonostante avessi fornito tutte le spiegazioni del caso». Rincara la dose l'uomo: «Quello che più ha dato fastidio è l'atteggiamento rigido e scortese che mi è stato riservato: dopo essersi consultato con un collega dicendogli 'questo vuole andare a prendere le sue cose dalla madre', mi ha rigettato l'autocertificazione sulle ginocchia all'interno dell'abitacolo obbligandomi a tornare indietro. Un atteggiamento irrispettoso ed arrogante e credo anche irregolare».

Costretti, come altri veicoli a fare marcia indietro, i due sono stati fatti passare attraverso un altro valico - alcune ore dopo - presidiato da doganieri svizzeri cui hanno esposto la ragione del loro momentaneo viaggio oltreconfine. Intanto, tra gli altri problemi che riguarda direttamente i frontalieri "domiciliati" in fretta e furia in Ticino (e già denunciato dai sindacati come l'OCST) c'è anche quello della loro mancata copertura di cassa malati in Svizzera. I datori di lavoro dovrebbero in questi giorni affrontare di petto anche questa situazione. Salvo, si intende, nuove disposizioni da emergenza pandemica.

