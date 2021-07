«Viaggiare era più semplice la scorsa estate rispetto a quest’anno in cui la situazione epidemiologica è migliore». È la frase che si sente pronunciare sempre più spesso, soprattutto a chi è in procinto di partire per le vacanze e cerca di capire quali documenti necessiti per prendere l’aereo ed entrare in un altro Paese, tra codici QR, tamponi e certificazioni varie. Ma anche prendere il treno potrebbe non risultare così semplice, stando a quanto pubblicato oggi da Watson.ch.

Il portale riporta la testimonianza di alcuni viaggiatori incappati nei controlli al confine tra Svizzera e Italia. Che, a quanto pare, durerebbero anche delle buone mezz’ore. Perché a ogni viaggiatore verrebbe chiesto di presentare il certificato di avvenuta vaccinazione o il risultato di un test negativo, oltre al Passenger Locator Form (e al controllo della temperatura).

Una situazione confermata dal portavoce delle FFS, Daniele Pallecchi, secondo cui «tutti i passeggeri dei treni Eurocity vengono controllati». Non solo a Como, ma anche a Domodossola. I collegamenti regionali TILO sarebbero invece esclusi da questa situazione, in quanto sono previsti solo controlli a campione.

Bisogna armarsi di pazienza. Perché i treni Eurocity raggiungono Milano con ritardi tra i 15 e i 60 minuti dovuti ai controlli delle autorità italiane. Questo significa che chi specula sulle coincidenze, per non restare troppo tempo in attesta a Stazione Centrale, rischia di ritrovarsi a piedi e costretto ad acquistare un nuovo biglietto.

«Il decreto è stato emanato dall’Italia qualche giorno fa e i controlli sono sotto la responsabilità di Trenitalia - spiega ancora la portavoce di FFS, Ottavia Masserini -. Attualmente siamo in contatto con l’Ufficio federale dei trasporti che sta cercando delle soluzioni con le autorità italiane».Il riconoscimento del certificato COVID svizzero da parte delle autorità italiane potrebbe migliorare la situazione e velocizzare le cose.

C’è un altro dettaglio da non sottovalutare: chi non rispetta le regole italiane anti COVID-19 e non è in possesso delle certificazioni necessarie rischia una multa tra i 300 e i 400 euro.

