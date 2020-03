Nell’ambito dell’attività di vigilanza doganale al confine tra Svizzera e Italia, intensificata in relazione all’emergenza coronavirus, i funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a controllo documentale e fisico delle partite di merce dichiarate in esportazione verso la Svizzera. È stato così possibile intercettare due spedizioni di prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi di protezione individuale, per i quali il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il divieto di esportazione fuori dal territorio italiano in assenza di autorizzazione.