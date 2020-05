Durante un controllo in una ditta di Luino, la Guardia di finanza ha sequestrato 68 mila mascherine chirurgiche prive della marcature «CE». Il titolare ha dichiarato alle forze dell’ordine di non essere in possesso di alcun documento fiscale e doganale, nonché di una documentazione idonea, atta a certificare correttamente il prodotto come dispositivo medico. Le indagini si sono così estese a tutto l’esercizio commerciale, all’adiacente magazzino ed a bordo degli automezzi della ditta, dove sono state trovati in un furgone altri 24 scatoloni contenenti centinaia di confezioni, da 50 dispositivi ciascuna, provenienti direttamente dalla Cina.