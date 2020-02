Prima che venisse formulata la domanda di rito sulla linea doganale, il conducente, un italiano da anni residente in Svizzera, ha dichiarato l’intenzione di voler importare temporaneamente in Italia 10 orologi di pregio per esporli presso uno stand fieristico. Il regime doganale della «temporanea importazione» prevede l’esonero dal pagamento dei diritti doganali (dazi ed IVA) ma l’obbligo in seguito di riesportare la merce nel paese di provenienza.