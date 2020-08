La Guardia di Finanza di Varese ha sequestrato oltre 53 kg di marijuana e arrestato un cittadino albanese colto in flagranza di reato. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi a Malnate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. L’uomo aveva – si legge in un comunicato stampa – aveva precedenti specifici. Sulla base delle informazioni raccolte dai militari, era ritenuto coinvolto in tali traffici illeciti. Gli accertamenti avviati hanno consentito di individuare nella sua abitazione il possibile luogo di stoccaggio della sostanza illecita, poi successivamente smerciata fra i giovani della movida. Al termine delle indagini preliminari, i finanzieri hanno effettuato una perquisizione che ha portato al rinvenimento, nella cantina, di sette scatoloni di cartone contenenti 49 involucri con all’interno la marijuana. Se messa in commercio, la sostanza avrebbe consentito un ricavo di circa 400 mila euro.