In tale ambito, l’attenzione si è concentrata nei confronti di un emporio di Montano Lucino (in provincia di Como), dove sono stati rinvenuti e sequestrati articoli carnevaleschi destinati anche ai minori (in particolare, maschere, parrucche e costumi di carnevale) risultati privi del marchio CE, nonché prodotti ad uso domestico, tra cui profumatori d’ambiente e candele profumate, privi delle dovute indicazioni di provenienza, delle istruzioni per l’uso e per la sicurezza.