Un cittadino italiano residente in Germania e impiegato nel settore della ristorazione è stato fermato al valico di Brogeda con oltre 26 mila euro di denaro in contanti, importo superiore a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di circolazione transfrontaliera di valuta. Stando a quanto riferito dalla Guardia di finanza in una nota, l’uomo ha manifestato nervosismo alla classica domanda di rito sull’eventuale possesso di merce o valori ed è stato in seguito colto sul fatto con 62 mila euro equamente suddivisi in due «pochette». Messo alle strette, ha poi confessato che i soldi servivano per far fronte a spese personali e familiari. I finanzieri hanno pertanto sequestrato oltre 26 mila euro, pari al 50% dell’importo complessivo.