Al termine di un’operazione svolta dai Baschi Verdi della di Compagnia di Como, sono stati sequestrati oltre 317.000 flaconi contenenti liquido indebitamente commercializzato, anche attraverso la vendita online, come prodotto con funzioni battericida, germicida e virucida, propria dei presidi medici chirurgici, in assenza di alcuna autorizzazione del ministero della Salute, garante di sicurezza ed efficacia. L’attività, sviluppata nel corso di specifici e mirati servizi di controllo delle piattaforme di ecommerce, ha permesso di individuare un soggetto, dimorante nel territorio comasco, che commercializzava online i prodotti per il tramite della sua società situata nel milanese. Dopo alcuni approfondimenti, la Guardia di finanza ha ricostruito la filiera commerciale attraverso le fatture d’acquisto dei prodotti ed è riuscita ad arrivare a una società in provincia di Varese deputata all’esecuzione di servizi di logistica per l’impresa interessata, nella quale sono stati rinvenute circa 317.000 boccette da 100 ml ciascuno, che sono poi state sequestrate.