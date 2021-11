Più di otto chili di marijuana sono stati trovati su un autobus di linea che stava per attraversare il confine, in direzione dell’Italia. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno di un trolley dai funzionari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso.

La scoperta è avvenuta durante un controllo dei bagagli all’interno del vano dell’autobus. I funzionari si sono insospettiti avvertendo l’odore pungente della sostanza che proveniva dal trolley. L’ispezione della valigia ha permesso di rinvenire al suo interno 16 involucri di plastica trasparente, ciascuno contenete più di mezzo chilo di marijuana, per un totale di 8,338 chili lordi, per un corrispondente valore «di spaccio» stimato in circa 76.785 euro.