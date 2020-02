La Guardia di finanza di Busto Arsizio ha sottoposto a sequestro un complesso industriale dismesso di 16.000 metri quadrati, nel comune di Lonate Pozzolo, costituito da un capannone industriale, ormai in rovina, nonché dalla circostante area recintata.

Durante un sorvolo sulla provincia di Varese, i finanzieri hanno individuato dall’alto la fatiscente copertura in cemento-amianto del capannone industriale, già parzialmente crollata. Il sopralluogo a terra ha consentito di rilevare l’effettiva presenza di amianto nel terreno a causa del cedimento di alcune parti del tetto deteriorato del capannone che, crollando al suolo, si sono sbriciolate disperdendo polveri nocive per l’ambiente circostante e per la salute dell’uomo.