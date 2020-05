Controlli sanitari diffusi al confine «laddove giustificato e necessario per questioni di salute pubblica». È quanto chiede una mozione del consigliere nazionale PPD Marco Romano al Consiglio federale.

«Il Consiglio federale, nell’ambito della riapertura dei valichi di confine chiusi per l’emergenza Covid-19, è incaricato di introdurre controlli sanitari, soprattutto alle frontiere con regioni che evidenziano una situazione epidemiologica più grave della Svizzera. La misura va mantenuta in vigore fintanto che necessario per questioni di salute pubblica e/o laddove il Paese confinante attua un approccio comparabile», si legge nella mozione.