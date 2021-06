È tempo di vacanze. E nonostante con la pandemia la carta di credito/debito abbia acquistato maggiore importanza, gli svizzeri continuano a preferire i contanti. È quanto emerso dal ondaggio sui mezzi di pagamento 2020 realizzato dalla Banca nazionale svizzera (BNS) lo scorso autunno. Ma quando si parte per un viaggio, è necessario informarsi e rispettare le norme doganali. A ricordarlo, anche ai ticinesi, sono la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli italiane. Che riferiscono del rinvenimento, in più operazioni, di oltre 70 mila euro non dichiarati.

L’ultimo ritrovamento di denaro contante non dichiarato, pari a 16.060 euro, è stato rinvenuto all’interno di un bagaglio a mano di un cittadino tedesco in entrata. L’uomo ha scelto di pagare immediatamente la multa per avere violato le prescrizioni in materia valutaria.