«Si lavora alla riapertura del confine italo-svizzero»

Torna un barlume di speranza alla frontiera: in Italia si starebbe lavorando per l’introduzione di misure ad hoc valide per le zone di confine. Stando a quanto affermato dal senatore del PD Alessandro Alfieri su Facebook, il «Governo italiano sta lavorando per consentire l’entrata libera in Italia dalla Svizzera per chi rimarrà alcune ore entro una fascia di 30 chilometri dal confine». Ricordiamo che dal 24 maggio, oltre al tampone, entrerà in vigore l’obbligo di presentare un modulo di localizzazione del passeggero ( Passenger Locator Form ), un ulteriore step che ha sollevato dubbi e indignazione al confine. Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino quest’oggi ha dichiarato al CdT che la questione riguardante la frontiera italo-svizzera va affrontata rapidamente, «perché un ulteriore paletto provoca solo l’irritazione di tutti, specialmente dei commercianti che ormai hanno superato la soglia di sopportazione». Una risposta alla problematica sembra essere destinata ad arrivare nei prossimi giorni: Alfieri si è detto «fiducioso di poter arrivare in tempi brevi ad un obiettivo tanto atteso dalle comunità di confine».

Ecco il testo integrale: «Come promesso in queste settimane ho lavorato per la riapertura del confine italo-svizzero senza la necessità di quarantene o tamponi nelle zone di confine. Una misura necessaria per ridare ossigeno alle nostre attività commerciali e per consentire i ricongiungimenti degli affetti divisi dal confine. L’attuale situazione sanitaria permette un allentamento delle misure, per questo motivo con il Governo stiamo lavorando per consentire l’entrata libera in Italia dalla Svizzera per chi rimarrà nel nostro Paese alcune ore e entro una fascia di 30km dal confine. In questi giorni mi sono confrontato con il Ministro degli Esteri Di Maio e soprattutto con il Ministro della Salute Speranza, chiarendo alcune criticità emerse in precedenza. Ora sono più fiducioso di poter arrivare in tempi brevi ad un obiettivo tanto atteso dalle comunità di confine».