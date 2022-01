Domani in Italia cambiano alcune regole per quanto riguarda la gestione della pandemia. Tra le novità c’è l’obbligo di presentare un Green pass per entrare nella maggior parte dei negozi (quelli di generi alimentari sono ad esempio esclusi).

Questi cambiamenti sono osservati in modo speciale da molti commercianti attivi da questa parte del confine. «Questa potrebbe essere un’occasione per i commerci ticinesi nella fascia di confine, dove basterà la mascherina per entrare – spiega il presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto Carlo Coen -. So che oltre confine ci sono persone che si sentono danneggiate dalle nuove misure, per loro le possibilità per fare acquisti saranno quindi solo due: o online o in Svizzera». Coen è pronto a sfruttare questa occasione, ma in totale sicurezza: «Noi siamo pronti ad accogliere queste persone, le misure che abbiamo predisposto tutelano sia i clienti, sia i lavoratori».