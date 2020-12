(Aggiornato alle 16.05) Questa mattina i tre sindaci di Lugano, Como e Varese si sono sentiti in videochiamata per condividere le preoccupazioni e tentare di evitare il blocco del traffico ferroviario tra Svizzera e Italia. I rappresentanti delle tre città hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni italiane e svizzere: «Non blocchiamo la circolazione dei treni tra i due Stati». «La soppressione dei treni tra la Svizzera e l’Italia è una scelta sbagliata e va scongiurata in tempi brevi – affermano i tre sindaci Borradori, Landriscina e Galimberti - vogliamo lanciare un appello perché venga trovata al più presto una soluzione condivisa».